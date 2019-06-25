Бюст плачущего Цезаря на Парнасе украли меньше, чем за день

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-25T08:52:02+03:00

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Бюст римского императора Цезаря, плачущего на Парнасе, не простоял и суток. Неизвестные вандалы, как варвары, когда-то уничтожившие Рим, не смогли понять красоты искусства. Гипсовый бюст, который ранее установил уличный художник Loketski, похитили неизвестные.

- Ну вот и сгинул Цезарь, - с сожалением написали местные жители в соцсетях.

История с похищением бюста императора и разрушением арт-объекта показала, что ничего в мире не меняется. Как тысячи лет назад необразованные варвары могли разрушить Рим, так и сейчас есть похожие люди. Даже в «культурной столице».

- Да, отсохнут руки твои, вандалина. Трогать искусство — низость. Когда человек не может созидать сам, он рушит созидаемое другими людьми, - пишут петербуржцы в комментариях.

Напомним, что бюст плачущего Цезаря появился на Парнасе в понедельник, 24 июня. По словам автора инсталляции, император прослезился при виде плотно застроенного района.

Впрочем, один из главных девелоперов Парнаса, компания «Главстрой Санкт-Петербург» отмечает, что художник несколько с. Только за последнее время на территории района открыты более 200 объектов торговли и услуг: продуктовые супермаркеты, аптеки, кафе, салоны красоты и фитнес-центр, банки, центры детского развития, мебельные и хозяйственные магазины. В районе построено три выезда на проспект Энгельса и более 5 километров дорог, семь детских садов, готовится к открытию третья школа. Поэтому считать Парнас неблагоустроенным - неверно.

ИСТОЧНИК KP.RU