2019-06-25T20:00:52+03:00
Происшествия

Против петербуржца, натравившего бойцового пса на полицейского, возбудили уголовное дело

Правоохранитель спасся, выстрелив в животное
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения бойцового пса на полицейскогоВ Петербурге возбудили уголовное дело после нападения бойцового пса на полицейскогоФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Петербурге во вторник, 25 июня, возбудили уголовное дело после того, как местный житель натравил своих бойцовых псов на полицейского. Инцидент произошел ночью, когда правоохранитель приехал на вызов соседки хозяина собак, которая жаловалась на шум драки и крики.

- Ночью 25 июня в полицию позвонила жительница дома номер 93 на улице Седова Невского района и заявила, что в соседней квартире слышны шум драки и крики, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Когда полицейские приехали на вызов, дверь открыл пьяный 59-летний мужчина. Представители закона потребовали петербуржца соблюдать общественный порядок, однако на это мужчина отреагировал по-своему и натравил на полицейского своих бойцовых собак. Животное вцепилось правоохранителю сначала в руку, а потом укусило за голень. Спасся он только когда выстрелил в собаку.

Полицейского отправили в больницу, пострадавшую собаку в клинику. Пьяного мужчину задержали. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по которому ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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