Змея выползла на дорогу в час пик на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 20:45 2019-06-25T20:45:20+03:00

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Необычного пешехода заметили жители Петербурга днем во вторник, 25 июня, на севере города. На дорогу Богатырского проспекта в Приморском районе в самый час пик выползла змея и пыталась пересечь улицу. Водители были в шоке.

- Змее на Богатырском проспекте осталось жить недолго, - отметили автомобилисты.

Горожане, увидев фотографии животного в соцсети, стали просить прохожих помочь рептилии и аккуратно перенести ее на другую сторону дороги. «Уточек и собак же пропускают, а тут змея, тоже тварь божья», аргументировали они. Однако взять в руки змею никто так и не решился. Кто знает, гадюка это или уж. Смельчаков не нашлось.

- Уж, похоже. Наверное, выполз погреться на асфальт. Может и удерёт, при желании они очень проворны, - выдвинул предложение один из комментаторов.

Многие стали задаваться вопросом, откуда на Богатырском проспекте оказалась змея. Вероятнее всего, она приползла из Юнтоловского заповедника, который находится недалеко. Удалось ли рептилии безопасно добраться до противоположной стороны улицы, так и осталось неизвестным.

Иногда змеи появляются и в центре города. Весной рептилию, похожую на амурского полоза заметили выползающего из подвала на Петроградской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU