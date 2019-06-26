Глава фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе Олег Капитанов сдал депутатский мандат

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-26T12:21:10+03:00

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Руководитель фракции ЛДПР в петербургском парламенте Олег Капитанов сложил свои депутатские полномочия. Сегодня, 26 июня, об этом было объявлено на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце. С напутственным словом к народному избраннику обратился спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Мы желаем вам успеха. Уверены, вы сделаете все для того, чтобы показать, как работают депутаты Законодательного собрания в исполнительных органах власти и каких успехов они добиваются, - приводит слова председателя парламента газета «Петербургский дневник».

Напомним, что накануне, на заседании правительства Северной столицы, врио губернатора города предложил Олегу Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям вместо Олега Махно, ушедшего в отставку.

Сам депутат, по-видимому не ожидавший такого поворота событий, тем не менее сразу же согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU