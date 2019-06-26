Петербуржец спас выводок утят, чью маму сбили на дороге

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-26T16:44:10+03:00

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Неравнодушный автомобилист в Петербурге спас жизнь выводку утят в среду, 26 июня. Птенцы трагически потеряли свою маму, которую сбил другой невнимательный водитель. Мужчина не смог проехать мимо скорбящих малышей и забрал их с дороги, пока не произошло еще одной трагедии.

Петербуржец спас выводок утят, чью маму сбила машина на шоссе .

- Вчера в Белоострове мама-утка переходила дорогу с утятами. Водитель не успел среагировать и раздавил утку и двоих птенцов из выводка. Увы, не остановившись, он поехал дальше, - рассказали о случившемся очевидцы.

Это увидел другой автомобилист, который ехал рядом. Мужчина не смог проехать мимо, остановился, вышел из машины и аккуратно забрал всех оставшихся птенцов. После он бережно переложил их в коробку и отвез в центр помощи диким животным «Велес» во Всеволожском районе. Сейчас все утята чувствую себя хорошо и находятся под присмотром.

Как правило, петербуржцы очень внимательно относятся к братьям нашим меньшим. Буквально в середине июня девушка утроила ДТП на Пулковском шоссе, пропуская утку с выводком утят.

ИСТОЧНИК KP.RU