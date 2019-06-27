Пожарные потушили огромную свалку в Красносельском районе Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-27T18:40:12+03:00

Злополучная свалка попадает в поле зрения общественников и экологов уже не в первый раз. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Почти сутки ушли у пожарных на то, чтобы потушить пожар на незаконной свалке площадью три гектара в Красносельском районе Санкт-Петербурга. К работам пришлось привлекать тяжелую технику – огонь ушел вглубь пятнадцатиметровых мусорных завалов.

- Возгорание было зарегистрировано около 15:00 26 июня, - отметили в пресс-службе МЧС. – В 15:00 27 июня пожар удалось ликвидировать.

Все то время, что на свалке полыхало пламя, жители окрестных домов задыхались от едкого дыма. Судя по фотографиям в социальных сетях, черный столб, уходящий в небо, было видно даже от метро «Черная речка» - почти за 25 километров. В результате ситуацией всерьез озаботилось местное управление Роспотребнадзора. Вместе с «Центром гигиены и эпидемиологии" специалисты ведомства выехали на место и взяли пробы воздуха на соседних улицах. Результаты исследования пока не известны. Не известно и то, что вообще стало причиной пожара. По словам местных жителей, свалку могли поджечь.

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ИСТОЧНИК KP.RU