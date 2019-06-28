Милонов предложил провести референдум в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:53 2019-06-28T20:20:29+03:00

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В Петербурге приближаются выборы в муниципалитет. Однако уже сейчас предвыборная кампания вызвала много нареканий со стороны горожан и даже обратила на себя внимание столицы. Жители некоторых муниципалитетов иногда просто не знали, что у них идут выборы. По мнению депутата Государственной Думы Виталия Милонова, в Петербурге нужно провести референдум для того, чтобы петербуржцы сами решили, какую власть они хотят видеть.

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Чудеса на муниципальных выборах 00:00 00:00

- Петербург заслуживает серьезной реформы муниципальных органов власти, - заявил Виталий Валентинович в эфире Радио «КП-Петербург». - Я считаю, что у муниципалов должно быть больше полномочий, но для этого должно быть два условия. Город будет рад, если мы будем давать полномочия не Шерочке с Машерочкой, а органу, который выбран. Мы заинтересованы, чтобы бюджет тратился на нужные цели, эффективно. Значит должны быть разные люди, разные мнения.

Милонов считает, что активные избирательные права были нарушены. Поэтому все процессы сейчас надо остановить и законом поменять муниципальное отделение Петербурга. Сделать кратное количество муниципальных образований районам. Передать большие полномочия и провести выборы под государственным жестким контролем.

- Это будет самоуправление. Люди сами будут определять, какой двор они асфальтируют. Давайте проведем референдум и спросим у горожан: какую вы хотите видеть муниципальную власть, - подчеркнул Милонов.

ИСТОЧНИК KP.RU