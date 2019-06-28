Вандалы испортили только что отреставрированный Банковский мост в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 20:55 2019-06-28T20:55:32+03:00

Вандалы испортили Банковский мост через день после его открытия Фото: Артем КИЛЬКИН

На следующий день после открытия на позолоте перил появились соскобы [фото]

Изменить размер текста: A A

Три года длилась реставрация Банковского моста с грифонами, который находится в центре Петербурга. 19 июня состоялось торжественное открытие и уже буквально на следующий день на позолоченных декоративных элементах появились дефекты – соскобы позолоты на «шариках». Об этом печальном известии стало известно в пятницу, 28 июня.

Золотые шарики лишились своего покрытия / Фото: Мостотрест

- По результатам комиссии был составлен акт о наличии данных дефектов. Предполагаемая причина их появления – вандальные действия со стороны пешеходов, проходящих по мосту, - рассказали в петербургском «Мостотресте».

Безусловно, реставраторы вновь возьмутся за дело и восстановят покрытия на элементах. Однако не может не печалить тот факт, что горожане и гости города так наплевательски относятся к чужому труду и к общему облику города. Сейчас обсуждается технология покрытия элементов, которая выдержит набеги вандалов.

Большинство переправ Северной столицы является объектами культурного наследия федерального/регионального значения, нашей историей и достоянием. Беречь их для потомков – наша обязанность, а нелегкий труд реставраторов заслуживает уважения.

ИСТОЧНИК KP.RU