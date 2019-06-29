В Петербурге водитель иномарки сбил инвалидную коляску с 5-летним ребенком и скрылся

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-29T14:58:23+03:00

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Новое резонансное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. На этот раз от действий неумелого водителя пострадал 5-летний мальчик с ограниченными возможностями. Около часа дня 29 июня на проспекте Обуховской обороны иномарка сбила женщину с инвалидной коляской.

- Водитель, управляя «Форд Мондео», при выезде со двора по касательной совершил столкновение с пешеходами. В результате ДТП 5-летний ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но самое печальное, что владелец авто не остановился посмотреть, что же произошло, а скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут полицейские. 15 суток ареста или же лишение от 1 года до 1,5 лет он уже заработал.

Напомним, что два дня назад бесправник на каршеринге снес на переходе коляску с ребенком. Тогда пострадавшей оказалась 2,5-летняя девочка. Водитель оказался за рулем прокатной иномарки использовав чужой аккаунт доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU