2019-06-27T08:23:20+03:00
Происшествия

В Петербурге бесправник на каршеринге снес коляску с ребенком

Инцидент произошел на перекрестке Искровского проспекта и улицы Коллонтай
Петр КИБЕР
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Бесправник на прокатной машине на переходе сбил коляску с ребенком. Фото: vk.com/spb_todayБесправник на прокатной машине на переходе сбил коляску с ребенком. Фото: vk.com/spb_today
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Аварий с участием каршеринга, с каждым днем становится больше. Здесь есть и простое объяснение - число прокатных машин в Петербурге увеличивается постоянно, ведь это прибыльный бизнес. Вот только есть ощущение, что за поведением водителей не сильно следят. Ведь за рулем могут оказаться и несовершеннолетние подростки и пьяные водители и даже те, кто не имеет прав в принципе. Один из таких «гонщиков» сбил на переходе коляску с ребенком.

- На перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта, в зоне регулируемого пешеходного перехода 23-летний водитель, не имеющий прав, совершил наезд на пешеходов. Мужчину и 2,5-летнюю девочку в коляске, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло в 21:15 26 июня. По счастью ребенок остался жив. В состоянии средней степени тяжести малышку экстренно доставили в ближайшую больницу. Ее отец от госпитализации отказался.

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские, вот только виновнику ДТП кроме штрафа в 5-15 тысяч ничего не грозит. Фото: vk.com/spb_today

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские, вот только виновнику ДТП кроме штрафа в 5-15 тысяч ничего не грозит. Фото: vk.com/spb_today

«Мерседес», судя по наклейкам, принадлежит каршерингу You Drive. Нарушитель оказался за рулем иномарки использовав чужой аккаунт доступа. Обычно так и бывает.

Сейчас в обстоятельствах дела разбираются сотрудники ГИБДД. По действующим законам, водителю без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч, а владельцу авто, пустившему бесправника за руль - до 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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