Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя и грозы

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-30T16:39:23+03:00

Во вторник и среду осадки продолжатся

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Самое время достать зонты и дождевики. Первый день июля принесет в Северную столицу дожди и грозы. Как сообщают в региональном отделении Росгидромета, днем в Петербурге ожидаются кратковременные осадки. При этом воздух прогреется до +25 градусов.

- Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25, - уточняют в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

Во вторник и среду осадки продолжатся. На улице заметно похолодает.

- 2 июля возможна гроза. Столбик термометра ночью упадет до + 14, днем ожидается +19…+21. 3 июля кратковременные дожди, ночью местами. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +16...+18.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что жаркая погода вернется в Петербург после 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU