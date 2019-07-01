2019-07-01T20:10:11+03:00
Спорт

«Зенит» разрывает контракт с Клаудио Маркизио

Звездный, но возрастной защитник оказался одной из самых неудачных покупок петербургского клуба
Петр КИБЕР
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"Клаудио Маркизио покидает Петербург. Фото: ФК "Зенит""Клаудио Маркизио покидает Петербург. Фото: ФК "Зенит"
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Воспитанник итальянского футбола, многолетний игроки звезда знаменитого «Ювентуса» оказался не ко двору петербургскому «Зениту». Вечером 1 июля было объявлено, что клуб разрывает контракт с защитником Клаудио Маркизио. В новом сезоне он уже не сыграет.

- Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Причины, пот которым клуб решил расстаться с игроком, вполне очевидны. Пришедший в «Зенит» в сентябре 2018 года Маркизио был призван заменить травмированного Кристиана Нобоа, но быстро вписаться в игру у него не получилось. К тому же, вскоре он сам получил травму и больше лечился, чем играл.

Так, в 2019 году он провел только один матч. Все это время «Зенит» исправно платил игроку зарплату, которая по некоторым данным составляет 2,7 миллиона евро в год. Нынешний контракт с игроком действовал до окончания сезона 2019/2020, однако смысла держать Маркизио дальше руководство клуба не видело.

За досрочное расторжение игрок получит компенсацию.

Напомним, что в составе «Зенита» Клаудио Маркизио провел 15 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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