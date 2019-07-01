2019-07-02T00:54:52+03:00
Общество

МЧС предупреждает о ливнях, грозе и сильном ветре во вторник

Как говорят спасатели, 2 июля на город обрушится непогода
Петр КИБЕР
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МЧС предупредило петербуржцев о грозе во вторник, 2 июля.МЧС предупредило петербуржцев о грозе во вторник, 2 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Удар стихии может обрушиться на Петербург уже во вторник. О том, что 2 июля в Северной столице ожидается сильная непогода, предупредило местное управление МЧС. По сведениям синоптиков, на которых ссылаются спасатели, в городе будет дуть сильный ветер и идти дождь.

- 2 июля ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Возможны порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду. - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Чтобы не оказаться во власти стихии и не подвергать себя опасности, спасатели советуют по возможности оставаться дома. При ливнях, грозах и сильном ветре лучше не покидать помещения.

Надо закрыть все окна и двери, убрать вещи с балконов или дворов (если вы на даче). При нахождении на улице надо избегать деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций, которые могут рухнуть на голову. Вдоль зданий тоже лучше не ходить.

Напомним, что во второй половине недели петербуржцам пообещали непогоду и похолодание из-за скандинавского циклона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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