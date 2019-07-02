2019-07-02T14:49:50+03:00
Спорт

Вы согрели мое сердце: Маркизио трогательно попрощался с фанатами «Зенита»

Накануне «Зенит» объявил о разрыве контракта с итальянским защитником
Петр КИБЕР
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Вот и все, невероятные приключения итальянца в России оказались не слишком долгими. Клаудио Маркизио, перешедший в «Зенит» осенью 2018 года, пакует чемоданы и едет на родину. Контракт с сине-бело-голубыми был расторгнут 1 июля. А сегодня, перед отъездом, игрок записал трогательное обращение к болельщикам.

- Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели мое сердце. - написал Маркизио в своем «Инстаграме». - Давай, «Зенит», вперёд к победе, сегодня и всегда.

marchisiocla8marchisiocla8
Маркизио трогательно попрощался с фанатами "Зенита"
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Напомним, что к петербуржцам Клаудио Маркизио присоединился в сентябре 2018 года. 32-летнего защитника, ранее выступавшего за «Ювентус», взяли на замену травмированному Кристиану Нобоа. Но вписаться в командную схему у игрока не получилось, К тому же он сам получил травму и больше лечился, чем играл.

Контракт с «Зенитом» у итальянского защитника действовал до конца сезона 2019/2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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