После массового отравления шавермой в Калининском районе проверки начнутся по всему Петербургу

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-02T16:23:02+03:00

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Еще вчера, 1 июня, врачи петербургских больниц обнаружили сальмонеллез у 33 жителей города. Сегодня жертв обычной шавермы с чесночным соусом насчитывает уже 53. По предварительной версии, все они отравились в кафе «Евро Кебаб» на проспекте Непокоренных в Калининском районе Петербурга. Сейчас заведение закрыто, Роспотребнадзор проводит проверку персонала, продуктов и всего оборудования. Но на этом инспекторы не остановятся. Теперь проверки пройдутся по всему городу.

- Проверка выявила, что у сотрудников злополучного кафе не было санитарных книжек, а руководство заведения никуда не сообщило об открытии. «Евро Кебаб» - это сеть кафе быстрого питания, которые находятся в разных районах города, - сообщил депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев.

Также после этого вопиющего случая массового отравления, парламентарий попросил федеральную службу направить результаты проверок в правоохранительные органы. Вероятно, те обнаружат признаки состава преступления «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Отметим, что в основном все пострадавшие от шавермы сейчас находятся в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Больше половины – студенты Политехнического университета, общежитие которого находится неподалеку от места отравления. Ранее «КП»-Петербург они рассказали о том, что почти каждый день питались в этом кафе.

ВАЖНО!

Если вы - один из пострадавших и готовы написать жалобу на «Евро Кебаб», мы поможем вам составить юридически грамотное судебное заявление для взыскания ущерба от заведения. Почта редакции: spb-red@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU