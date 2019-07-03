2019-07-03T17:33:47+03:00
Общество

Из-за грозы над Пулково кружат и не могут сесть самолеты, а Петербург заливает дождем

Непогода обрушилась на Северную столицу со всей силой [видео]
Петр КИБЕР
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Петербург накрыло непогодой. Фото: vk.com/spb_todayПетербург накрыло непогодой. Фото: vk.com/spb_today
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Сильная гроза с ливнем, которая накрыла Петербург во второй половине вторника, принесла множество неприятностей горожанам. Но хуже всего пришлось пассажирам самолетов, которые должны прибыть в Пулково или вылететь из него. В настоящее время над аэропортом кружат несколько лайнеров.

Несколько рейсов на вылет задержаны. Также наблюдаются несостыковки времени прибытия воздушных судов. Судя по онлайн-картам движения самолетов, их командиры принимают решение о посадке по фактической погоде.

Впрочем, особых затруднений по состоянию на 17:20 не наблюдается. Однако петербургское управление МЧС уже предупредило о возможном ухудшении погоды и сильном ветре порывами до 16 метров в секунду. При этом все районы города накрыл ливень. А кое где идет и град.

Петербург заливает дождем. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-петербург"

Напомним, что из-за непогоды был отменен переход исторического парусника «Полтава» из Кронштадта в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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