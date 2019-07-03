2019-07-03T21:13:46+03:00
Общество

За 20 минут на Петербург вылились рекордное количество дождя

Всего 22 миллиметра осадков, а город «уплыл»
Петр КИБЕР
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Всего 22 миллиметра осадков, а какие последствия. Фото: vk.com/spb_todayВсего 22 миллиметра осадков, а какие последствия. Фото: vk.com/spb_today
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Дождь, пролившийся над Петербургом во второй половине среды, стал серьезным испытанием для ливневой канализации. Не рассчитанная на такой поток, она не справлялась с объемом осадков. Из-за этого в городе были затоплены многие улицы, а кое-где машины даже ушли под воду. Наполовину.

- За 20 минут выпало рекордное количество осадков - 22,3 миллиметра, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Казалось бы - немного, но надо понимать, что существующая система рассчитана на втрое меньший объем. Поэтому в моменты пиковых нагрузок на улицах могут образовываться небольшие запруды.

По заверениям «Водоканала», вся вода должна уходить с улиц за 20-30 минут. А чтобы ей помочь, 3 июля на улицах города дежурили 68 аварийных бригад. Но всюду не успеешь, поэтому сообщения о подтоплениях приходили со всех концов Петербурга.

Хуже всего ситуация была на Парашютной улице, но в воде оказались перекресток Димитрова и Бухарестской, участок ЗСД и другие места Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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