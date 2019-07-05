Петербург высушен после сильных подтоплений

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-05T08:22:07+03:00

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Позавчера, 3 июля, в Петербурге буквально за 20 минут вылилось рекордное количество дождя. Всего 22 миллиметра осадков, однако и этого оказалось достаточно для того, чтобы город полостью поплыл. Ливень оказался такой силы, что затопил Парашютную улицу в Приморском районе, а также ряд шоссе и дорог на юге города. Вчера, 4 июля, подтопления на улицах города были устранены силами специалистов.

- В пиковые часы в среду, с 16:30 до 18:00, во время дождя на номер «горячей линии» петербургского «Водоканала» поступило 266 заявок, связанных с подтоплением и возникновением засоров на канализационных сетях, - рассказали в организации.

68 аварийных бригад оперативно выезжали по всем заявкам, поступившим от жителей Санкт-Петербурга. Бригады провели прочистку ливневой канализации и откачали воду. Также дополнительно были открыты крышки смотровых канализационных колодцев для того, чтобы ускорить отвод скопившейся воды.

Основная масса воды ушла через ливневые стоки через полтора часа после окончания дождя, что при учете аномального количества выпавших осадков свидетельствует о технически исправном состоянии канализации. Сейчас специалисты предприятия проводят проверку ливневой канализации во всех районах города для подготовки к новым дождям.

ИСТОЧНИК KP.RU