Дело о смертельном ДТП, в котором погиб чемпион России по картингу, направили в суд Петербурга

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-05T11:13:50+03:00

Погибшему в ДТП Никите было 18 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Никите Сапежко было всего 18 лет

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Юный чемпион России по картингу Никита Сапежко погиб накануне Нового года 2019 в центре Петербурга, на Невском проспекте возле канала Грибоедова. В то роковое утро 29 декабря 2018 года 18-летний юноша ехал на своих «Жигулях» и остановился на светофоре. Неожиданно сзади в него влетел каршеринговый автомобиль на скорости 100 километров в час. Никита умер на месте.

За рулем рокового авто сидел 23-летний Николай Ц., судьбу которого сейчас будет суд.

- В Петербурге завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП. Подозреваемый 23-летний молодой человек отправился на скамью подсудимого, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Сейчас водитель злополучного каршеринга находится под домашним арестом. Напомним, что на момент аварии Никита был сильно пьян и отделался только царапинами. Максимальный срок наказания, который ему сейчас грозит – лишение свободы до двенадцати лет.

После этого резонансного случая, депутаты Госдумы предложили ужесточить контроль за каршерингом.

ИСТОЧНИК KP.RU