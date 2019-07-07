Парусник "Полтава" пробудет на Английской набережной в Санкт-Петербурге до 16 июля

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-07T17:06:23+03:00

На борт знаменитого парусника пускают небольшими группами, так что готовьтесь какое-то время простоять в очереди Фото: Олег ЗОЛОТО

Все это время по нему будут водить экскурсии для всех желающих

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5 июля к достопримечательностям в центре Санкт-Петербурга добавилась еще одна: возле Английской набережной, напротив дома № 58, пришвартовался знаменитый парусник «Полтава». В первый же день к кораблю, несмотря на непогоду, выстроилась огромная очередь из туристов, любителей истории и просто любопытствующих.

- Во время стоянки на Английской набережной на корабле будут проходить экскурсии, - рассказали «Комсомолке» на верфи исторического судостроения «Полтава». – Каждый день с 10:00 до 20:00.

Отметим, что эта практика далеко не нова: на удивительный парусник и раньше можно было без труда попасть с экскурсией. Другое дело, что до 5 июля для этого приходилось ехать на Лахту, на улицу Береговую, где и расположена верфь. А тут – все рядом, близко и удобно.

- Во время экскурсий можно будет увидеть детали корабельного быта петровской эпохи, - отметили на верфи. – Посмотреть, как жили матросы, как было устроено судно, как оно приводилось в движение, как управлялось, для чего служили те или иные исторические вещи.

Взрослый билет обойдется любителям кораблей в 600 рублей, детский – в 300. На борт пускают небольшими группами – до 20 человек – так что, возможно, придется запастись терпением и немного подождать своей очереди.

На Английской набережной «Полтава» пробудет до 16 июля. После ее отбуксируют на другой берег и поставят на бочки напротив Эрмитажа. Добраться до «Полтавы» можно будет только вплавь. С этого дня прием туристов прекратится – корабль начнут готовит к Военно-морскому параду, который пройдет в Санкт-Петербурге в день ВМФ, 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU