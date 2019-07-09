На ремонт дорог в Петербурге выделят еще 2,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-09T09:55:36+03:00

На дорожный ремонт в нынешнем году добавят 2,4 миллиарда рублей. Но нужно в три раза больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

В год на эти нужды необходимо тратить 11-13 миллиардов, а в бюджете есть всего пять

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга намерен увеличить бюджет на дорожный ремонт. Это необходимо, чтобы привести состояние городских магистралей к нормативному состоянию. Но для этого нужно много денег. Пока, до конца года, КРТИ хочет выделить дополнительно 2,4 миллиарда рублей. Средства снимут с «забуксовавших» проектов.

- Есть несколько проблемных объектов (капитального строительства - прим.ред.), поэтому оттуда 2,4 миллиарда рублей перераспределят на ремонт автомобильных дорог, - заявил на заседании правительства глава КРТИ Сергей Харлашкин.

Какие именно проекты не успеют закончить вовремя и что именно отремонтируют на высвободившиеся средства, чиновник не пояснил. Впрочем, дорог, которые нуждаются в ремонте, в Петербурге хватает.

По данным КРТИ, в настоящий момент в нормативном состоянии находится лишь 64 процента городских дорог, а к 2025 году их должно быть 85 процентов. Чтобы нагнать отставание, надо ежегодно тратить на ремонт от 11 до 13 миллиардов рублей, тогда как в бюджете Петербурга заложено лишь пять. Откуда Смольный возьмет недостающее, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU