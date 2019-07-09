2019-07-09T09:55:36+03:00
Общество

На ремонт дорог в Петербурге выделят еще 2,4 миллиарда рублей

В год на эти нужды необходимо тратить 11-13 миллиардов, а в бюджете есть всего пять
Петр КИБЕР
Поделиться:
На дорожный ремонт в нынешнем году добавят 2,4 миллиарда рублей. Но нужно в три раза больше.На дорожный ремонт в нынешнем году добавят 2,4 миллиарда рублей. Но нужно в три раза больше.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга намерен увеличить бюджет на дорожный ремонт. Это необходимо, чтобы привести состояние городских магистралей к нормативному состоянию. Но для этого нужно много денег. Пока, до конца года, КРТИ хочет выделить дополнительно 2,4 миллиарда рублей. Средства снимут с «забуксовавших» проектов.

- Есть несколько проблемных объектов (капитального строительства - прим.ред.), поэтому оттуда 2,4 миллиарда рублей перераспределят на ремонт автомобильных дорог, - заявил на заседании правительства глава КРТИ Сергей Харлашкин.

Какие именно проекты не успеют закончить вовремя и что именно отремонтируют на высвободившиеся средства, чиновник не пояснил. Впрочем, дорог, которые нуждаются в ремонте, в Петербурге хватает.

По данным КРТИ, в настоящий момент в нормативном состоянии находится лишь 64 процента городских дорог, а к 2025 году их должно быть 85 процентов. Чтобы нагнать отставание, надо ежегодно тратить на ремонт от 11 до 13 миллиардов рублей, тогда как в бюджете Петербурга заложено лишь пять. Откуда Смольный возьмет недостающее, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Санта-Барбара»: «Зенит» поприветствовал возвращение своего воспитанника Алексея Сутормина в команду
«Сапсан» из Петербурга сбил корову под Новгородом
Прогноз погоды на вторник, 9 июля в Санкт-Петербурге: Ливни и грозы
Время загадывать желание: Над Петербургом появилась двойная радуга
Водитель «Лады» умер, перевернувшись на машине в Петербурге
Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова подалась в депутаты Петербурга
"Будущее водного поло": В Киришах стартовало первенство Европы среди девушек
УФАС аннулировало закупку Петербургского метрополитена на 547 миллионов рублей
Соус за 6 рублей может стоить полмиллиона ресторану фастфуда в Петербурге
Эльза – робот, который играет на флейте, – стала призером крупнейших соревнований мира
История с падением влюбленной парочки из окна 9-го этажа в Петербурге оказалась выдумкой
Трамваи перестанут ходить по Троицкому мосту и Заневскому проспекту
На Петербург надвигается гроза и сильный ветер
Машина с грудным ребенком перевернулась в центре Петербурга
Легковушка утонула в Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга
В Ленобласти во сне умер 7-месячный ребенок, а 4-летний мальчик порвал селезенку, упав с качелей
ДК имени Кирова оштрафован за потерю бюста Пушкина
Никогда не был здесь туристом: Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к Петербургу