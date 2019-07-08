Работа идет круглосуточно: Фрунзенский радиус опаздывает на три недели

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. КРТИ обещает открыть метро в Шушарах в срок. А Беглов требует увеличить гарантийный срок службы асфальта до 12 лет 00:00 00:00

«ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ»

– Есть уверенность, что к 1 сентября мы запустим три новые станции Фрунзенского радиуса и обеспечим на них движение пассажиров, – заявил после заседания в Смольном глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. – Ранее разработали программу по достройке этих станций. Согласно ей, там должны работать две с половиной тысячи человек, по факту работают меньше полутора тысяч. Есть отставание от программы на две-три недели. Но темпы строительства ускоренные, а отставание ликвидируют введением круглосуточного режима работы. Оптимизм есть. Это последнее, что осталось.

Одной из причин задержек в петербургском метростроении стал ЧМ-2018.Фото: Александр ГЛУЗ

Сейчас работы идут на четырех линиях подземки – «коричневой», «оранжевой», «фиолетовой» и «зеленой». Последние станции – «Новокрестовскую» и «Беговую» – с горем пополам открыли к ЧМ-2018. С тех пор на обеих заделывают протечки, пытаются вернуть на стены облицовку и периодически останавливают эскалаторы с травалаторами.

– Метростроение – самое слабое место в развитии транспортной городской инфраструктуры, – признался Харлашкин. – Это связано с недостаточно хорошим финансовым состоянием основной подрядной организации. Привел к этому и ряд факторов, в том числе подготовка к Чемпионату мира по футболу. После сдачи Фрунзенского радиуса будем смотреть, как перегруппироваться: есть ряд организаций, которые изъявили желание участвовать в строительстве метрополитена в нашем городе, с ними идет переговоры.

Вместо двух с половиной тысяч человек на радиусе работают полторы.Фото: Александр ГЛУЗ

В сложной финансовой ситуации оказался и главный строитель мостов Петербурга «Пилон». С начала года на компанию подали исков на полмиллиарда рублей, весной у нее были заблокированы счета. В числе исков – иск о банкротстве от ФНС.

– Мостостроение не такая уникальная отрасль, как метро: на объекты, аналогичные тем, над которыми работал «Пилон», готовы заступить многие компании, в том числе петербургские, – отметил глава КРТИ. – Так что с мостами больших проблем не будет.

«ГАРАНТИРОВАНО УСПЕЕМ»

Метро стало лишь частью повестки. Вице-губернатор Александр Головин рассказал об успехах и неудачах развития всего транспорта города, озвучив итоги работы по госпрограмме в 2018-ом и первом полугодии 2019-го.

– Объем перевозок метро в прошлом году составил 228 миллионов вагонокилометров, – сообщил Головин. – Поставили 21 состав нового поколения, на всех линиях запустили Wi-Fi, платформы трех станций оснастили для инвалидов, десять объектов снабдили комплексной системой акустического управления. В этом году поставили и ввели в эксплуатацию на первой линии три новых состава, заключено дополнительное соглашение о поставке шести составов на третью ветку, три из которых уже поступили.

Привести дороги в «нормативное состояние» нужно за ближайшие четыре года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из главных бед Петербурга, после метро, конечно, – дороги. Привести их в «нормативное состояние», по президентскому указу, нужно за ближайшие четыре года.

– По указу президента, к 2024 году количество дорог в нормативном состоянии в каждом регионе должно составить 85 процентов, а у нас на сегодня их 64 процента, – пояснил Сергей Харлашкин. – Чтобы нагнать за такой срок, на ремонт нужно по 11-13 миллиардов рублей ежегодно. За последние годы на ремонт дорог выделяли в среднем по пять миллиардов. Фактически, эту сумму надо удвоить. Тогда гарантировано успеем.

Щебень Смольный устраивает. А вот нынешний битум власти не одобряют.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также КРТИ предложил перераспределить 2,4 миллиарда рублей с объектов капитального строительства, где возникли задержки с выкупом земли, на ремонт дорог. Благодаря этим деньгами нормального асфальта в городе станет на полтора процента больше.

– Нужно разрабатывать и использовать качественно новые материалы. Технологии передовые есть, но не все их используют. Если щебень нормальный, то в части битума нужно работать, – добавил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Важно согласовывать и прорабатывать строительство дорог еще на стадии планирования жилой застройки. Строить нужно единые кварталы с дорогами, социальными объектами и современным экономичным освещением. Тогда мы будем двигаться в сторону ликвидации дисбаланса.

А ЧТО ЕЩЕ?

О ливневке

Беглов начал совещание с критики работы ливневки: на прошлой неделе обильные дожди привели к тому, что некоторые улицы оказались под водой. Под воду по пояс ушли пешеходы , «нырнули» и автомобилисты. Возможно, врио губернатора не знает, но ливневые стоки в Петербурге не справляются с натиском стихии регулярно. Главная причина, как исправно объясняют в «Водоканале», в том, что вход в ливневку и проход по ней забивает мусор.

– Прошли большие дожди. Во всех районах ливневая канализация не справлялась, во многих были подтопления, – констатировал градоначальник. – Понятно, она проектировалась в 80-е годы, а осадки были аномальными. Но нужно все проверить и принять меры.

О закупках

Комитет по госзакупкам открыл «электронный магазин» для малого предпринимательства. Через него удобно проводить госзакупки у малого бизнеса на небольшие поставки. Идея в том, чтобы сделать процедуру закупок прозрачнее и поддержать петербургских предпринимателей (их в «магазине» даже отмечают специальным значком «Сделано в Петербурге»): местный бизнес – это и налоги в городскую казну, и зачастую экономия. Чиновники рассчитывают, что новая форма закупок будет беречь и приносить городу до 500 миллионов рублей в год. Пока через «электронный магазин» заключили около 300 госконтрактов, причем за последний месяц их число увеличилось вдвое.