В Петербурге открылся девятый Международный военно-морской салон

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-10T12:14:50+03:00

Для участия в военно-морском салоне в Петербург пришли боевые корабли. Фото: Александр ГЛУЗ

Для участия в МВМС в город на Неве пришел фрегат «Адмирал Касатонов»

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10 июля в Петербурге открывается Международный военно-морской салон - главное профильное событие года. Нынешний МВМС стал уже девятым по счету. Экспозицию выставки традиционно составят боевые корабли, а также технические новинки в сфере радиолокации, связи и вооружения.

- Тематика Салона включает: кораблестроение, вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии, - сообщают организаторы.

Кроме того, в рамках МВМС члены иностранных делегаций смогут осмотреть новейшие образцы российской техники и подняться на борт боевых кораблей, стоящих в акватории «Морского вокзала». Там уже пришвартовался фрегат «Адмирал Касатонов», например.

А основная часть выставки, вместе с площадкой для обсуждений, традиционно расположилась в павильонах «Ленэкспо». Работать Морской салон будет с 10 по 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU