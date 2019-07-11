2019-07-11T15:30:27+03:00
Общество

В Муринском парке начали вырубать деревья

По проекту здесь должен появиться спортивный комплекс
Петр КИБЕР
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Радистроительства спортивного центра в Муринском парке начали рубить деревья. Фото: vk.com/kalininskiyzaparkРадистроительства спортивного центра в Муринском парке начали рубить деревья. Фото: vk.com/kalininskiyzapark
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Муринский парк, несмотря на свое название, находится не в областном городе Мурино, а на территории Калининского района Петербурга, хоть и по соседству. Последнее время зеленая зона была болевой точкой, ведь вскоре здесь должен появиться новый спортивный комплекс, чего сильно не хотят местные жители. Они долго боролись против стройки, но сегодня, 11 июля, деревья в парке начали вырубать.

- Первыми свою смерть встретили вязы. И это при том, что чиновники обещали не рубить деревья до проведения инвентаризации, которой на сегодняшний день ещё не было, - сообщают активисты в группе «За сохранение Муринского парка».

Также под нож, а точнее цепь бензопилы пошли и 40-летние березы, росшие рядом. По информации градозащитников, в ближайшее время будут спилено 171 одно дерево. На их месте вскоре вырастет новое здание спортивного копмлекса.

В Смольном проблемы в строительстве не видят и утверждают, что застройщик действует по закону. Более того, он также проводит работы по благоустройству парка. тем более, что возведение нового спортобъекта - на пользу самим горожанам. А без вырубки деревьев тут никак.

- Расположение объекта предусмотрено таким образом, чтобы максимально сохранить растительность на земельном участке, - говорится в ответе защитникам парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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