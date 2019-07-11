2019-07-11T20:07:16+03:00
Происшествия

В «Карусели» в Красносельском районе Петербурга произошел пожар

В торговом зале загорелась проводка
Лилия КОЗЛОВА
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В "Ленте" на улице Партизана Германа в Петербурге загорелась проводкаВ "Ленте" на улице Партизана Германа в Петербурге загорелась проводкаФото: СОЦСЕТИ
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Вечером, 11 июля, посетители гипермаркета «Карусель» на улице Партизана Германа в Красносельском районе Петербурга вынуждены срочно бросить все свои покупки и эвакуироваться. В торговом зале произошло задымление. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- В гипермаркете произошло задымление и возгорание. Загорелась проводка, - рассказали свидетели инцидента.

Однако пламя не успело распространиться по магазину, так как огонь вовремя потушили сами сотрудники гипермаркета. По словам очевидцев, машина пожарных приехала только спустя 20 минут после сообщения о возгорании.

Местные жители отмечают, что буквально недавно в этом магазине проходил ремонт. Вполне возможно, что именно во время работ были какие-то нарушения, из-за чего воспламенилась проводка. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, что в ноябре 2018 года в одном из гипермаркетов Петербурга произошла трагедия. Магазин «Лента» на Обводном канале загорелся. Из здания тогда спасли восемьсот человек. Огонь полностью разрушил магазин, за несколько минут пламя охватило около 4800 квадратных метров кровли и торгового зала.

В Петербурге возле Балтийского вокзала на Обводном канале загорелся супермаркет Лента .Видео: Александра Калашникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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