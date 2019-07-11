2019-07-11T20:42:21+03:00
Происшествия

Птица врезалась в самолет, летевший из Петербурга на Корфу

Из-за инцидента обратный рейс на Пулково задержали на одиннадцать часов
Лилия КОЗЛОВА
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Летевший из Петербурга в Корфу самолет столкнулся с птицейЛетевший из Петербурга в Корфу самолет столкнулся с птицейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Самолет авиакомпании «Россия», который летел рейсом 5791 из Петербурга на греческий остров Корфу, приземлился с повреждениями. Как оказалось, во время полета в лайнер врезалась птица. Этот инцидент произошел в ночь на четверг, 11 июля. Благо, это не помешало успешно завершить рейс.

По прилету на греческий остров, специалисты осмотрели воздушное судно и приняли решение, что самолет нельзя обратно отправлять в Петербург. Для того чтобы пассажиры смогли улететь из Корфы в аэропорт Пулково, из московского Внуково был направлен резервный борт.

В результате пассажирам, которые должны были вылететь в Северную столицу в девять часов утра, пришлось одиннадцать часов ждать самолет. В Петербурге лайнер приземлится в 22:40 по местному времени.

Напомним, что сегодня неожиданно развернулся на полпути самолет, летевший из Петербурга в Париж рейсом FV 6635. По предварительным данным, лайнер вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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