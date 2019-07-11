2019-07-11T21:49:10+03:00
Общество

Особая дорога, особые знаки: На въезде в Кудрово установили новый указатель

Местные жители опасаются, что с такой навигацией пробок станет только больше
Лилия КОЗЛОВА
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На въезде в Кудрово установили новый особый дорожный знакНа въезде в Кудрово установили новый особый дорожный знакФото: СОЦСЕТИ
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Самый проблемный участок в городе Кудрово, что в Ленобласти, это дорога на въезд и выезд в Петербург - Ленинградская улица. Вчера, 10 июля, стало известно, что ее собираются расширять до трех полос, а также дорожники убрали ограничитель высоты, который тормозил автобусы и грузовики. Сегодня, 11 июля, на дороге уже начались работы и установили новый знак. Однако местные жители, взглянув на него, запутались еще больше.

- В городе Кудрово расширяют дорогу и установили свой особый знак направления по полосам. Особая дорога, особые знаки, - шутят местные жители в социальной сети.

Некоторые отметили, что это обычный дорожный знак 5.15.7 или «Направление движение по полосам». Однако путаница, считают автомобилисты, может возникнуть из-за стрелки направо.

Тем не менее, привыкшие к постоянным пробкам в Кудрово водители считают, что знак делу не поможет.

- Какая разница, какой знак. Все равно на них никто не смотрит, а если и глянут мельком, то не соблюдают, - ворчливо заметила участница обсуждения новости в соцсети.

Когда именно планируется закончить работы, пока не известно. Но стоит надеяться, что расширение дороги спасет Кудрово, которой каждый день стоит в километровых заторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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