В детском лагере под Петербургом подростки развращали 7-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-12T12:22:40+03:00

Детский легерь "Ракета" второй раз попадает в сводку из-за сексуального скандала. Фото: spbdeti.org

Здесь это второй подобный случай за лето 2019 года

Изменить размер текста: A A

Детский лагерь «Ракета» из поселка Горьковское Выборгского района Ленинградской области второй раз за лето попадает в новости. И снова в самом негативном смысле. Родители отдыхавших здесь ребятишек снова пожаловались на сексуальные домогательства к их детям со стороны старших воспитанников.

- Женщина, трудившаяся в том же лагере кухонным работником, сообщила, что двое подростков совершили развратные действия в отношении ее семилетнего сына, - пишет «Мойка 78».

Сейчас по заявлению обеспокоенной матери полицией проводится проверка.

Напомним, что скандал о сексуальных играх среди мальчиков, отдыхавших в лагере «Ракета» разгорелся в середине июня 2019 года. Тогда, после проверки, о «развратных действия сексуального характера», «оральных половых контактах» и «имитации гомосексуального полового акта» среди детей 9-10 лет, рассказала детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова.

Администрация лагеря ограничивалась лишь профилактическими беседами с воспитанниками. Однако после публикации материалов в СМИ, делом заинтересовались правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU