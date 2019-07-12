2019-07-12T12:22:40+03:00
Общество

В детском лагере под Петербургом подростки развращали 7-летнего мальчика

Здесь это второй подобный случай за лето 2019 года
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Детский легерь "Ракета" второй раз попадает в сводку из-за сексуального скандала. Фото: spbdeti.orgДетский легерь "Ракета" второй раз попадает в сводку из-за сексуального скандала. Фото: spbdeti.org
Изменить размер текста:

Детский лагерь «Ракета» из поселка Горьковское Выборгского района Ленинградской области второй раз за лето попадает в новости. И снова в самом негативном смысле. Родители отдыхавших здесь ребятишек снова пожаловались на сексуальные домогательства к их детям со стороны старших воспитанников.

- Женщина, трудившаяся в том же лагере кухонным работником, сообщила, что двое подростков совершили развратные действия в отношении ее семилетнего сына, - пишет «Мойка 78».

Сейчас по заявлению обеспокоенной матери полицией проводится проверка.

Напомним, что скандал о сексуальных играх среди мальчиков, отдыхавших в лагере «Ракета» разгорелся в середине июня 2019 года. Тогда, после проверки, о «развратных действия сексуального характера», «оральных половых контактах» и «имитации гомосексуального полового акта» среди детей 9-10 лет, рассказала детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова.

Администрация лагеря ограничивалась лишь профилактическими беседами с воспитанниками. Однако после публикации материалов в СМИ, делом заинтересовались правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Враг не пройдет»: Знаменитую дверь с решеткой из ИКМО «Красненькая речка» выставили на продажу
В Кронштадте появилась «Форточка в Европу»
За полгода на Октябрьской железной дороге погибли 63 человека
Семак рассказал о готовности «Зенита» перед первым матчем нового чемпионата России
Крестные ходы могут приравнять к митингам и демонстрациям
Пассажиры сняли на видео «автобус-аквариум»
В Калининском районе мать искусала 8-летнюю дочку
В Петербурге преступники проломили пол ювелирного салона и вынесли все драгоценности
По пути из поселка имени Свердлова в Петербург грузовик смял «Жигули» и улетел в кусты
В Ленобласти нашли тела братьев-близнецов, отравленных неизвестным веществом
Под Псковом в ДТП разбилась семья из Петербурга
Староват уже: «Зенит» предложил Кристиану Нобоа перейти в «Сочи»
Прогноз погоды на 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: +15 и кратковременные дожди
Особая дорога, особые знаки: На въезде в Кудрово установили новый указатель
Водитель «Лады» умер при лобовом столкновении с фурой на трассе «Сортавала»
Птица врезалась в самолет, летевший из Петербурга на Корфу
В «Карусели» в Красносельском районе Петербурга произошел пожар
«Культурные выходные»: Дрозденко посоветовал, чем заняться в Ленобласти
В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев