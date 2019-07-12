В детском лагере под Петербургом подростки развращали 7-летнего мальчика
Детский лагерь «Ракета» из поселка Горьковское Выборгского района Ленинградской области второй раз за лето попадает в новости. И снова в самом негативном смысле. Родители отдыхавших здесь ребятишек снова пожаловались на сексуальные домогательства к их детям со стороны старших воспитанников.
- Женщина, трудившаяся в том же лагере кухонным работником, сообщила, что двое подростков совершили развратные действия в отношении ее семилетнего сына, - пишет «Мойка 78».
Сейчас по заявлению обеспокоенной матери полицией проводится проверка.
Напомним, что скандал о сексуальных играх среди мальчиков, отдыхавших в лагере «Ракета» разгорелся в середине июня 2019 года. Тогда, после проверки, о «развратных действия сексуального характера», «оральных половых контактах» и «имитации гомосексуального полового акта» среди детей 9-10 лет, рассказала детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова.
Администрация лагеря ограничивалась лишь профилактическими беседами с воспитанниками. Однако после публикации материалов в СМИ, делом заинтересовались правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU