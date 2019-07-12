2019-07-12T14:12:03+03:00
Общество

За полгода на Октябрьской железной дороге погибли 63 человека

Несмотря на печальную статистику, число несчастных случаев снизилось на 10 процентов
Петр КИБЕР
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За полгода на Октябрьской железной дороге погибли 63 человека.За полгода на Октябрьской железной дороге погибли 63 человека.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Железная дорога не зря считается объектом повышенной опасности. Несмотря на все меры, предпринимаемые сотрудниками РЖД, несчастные случаи все равно происходят регулярно. И если сбитую «Сапсаном» корову можно считать курьезом, то гибель людей - настоящая трагедия. И, к сожалению, их по-прежнему происходит много.

- За шесть месяцев 2019 года в зоне движения поездов на Октябрьской железной дороге было травмировано 95 граждан, 63 из которых погибли, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Все инциденты стали результатом грубого нарушения правил безопасности - люди пытались пробежать или проехать на машине перед поездом, пролезть на станции под вагоном и так далее. При этом больше половины всех несчастных случаев произошло на территории Петербурга и Ленобласти.

Несмотря на пугающую и даже шокирующую статистику, количество несчастных случаев с травмированными и погибшими снизилась. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ЧП уменьшилось на 10 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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