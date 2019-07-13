2019-07-13T16:58:11+03:00
Общество

Живодер из Янино, таскавший собаку на привязи за мопедом, пойдет под суд

За жестокое обращение с животными 36-летнему мужчине грозит до трех лет тюрьмы
Петр КИБЕР
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Живодер из Янино пойдет под суд.Живодер из Янино пойдет под суд.Фото: СОЦСЕТИ
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Шокирующий случай, произошедший накануне в ближайшем пригороде Петербурга Янино, где живодер таскал по асфальту привязанную к мопеду собаку породы хаски, получил свое логическое продолжение. В отношении изувера было заведено уголовное дело.

- По части первой статьи 245 Уголовного кодекса России, за «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, а равно из хулиганских побуждений» мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или тюремное заключение до трех лет, - сообщает паблик «Экстренный вызов».

Напомним, что инцидент произошел днем 12 июля в поселке городского типа Янино, что в 15 километрах от Петербурга. Здесь местные жители заметили, как по улице едет человек на скутере, а за ним волочится привязанная собака. У бедного пса были истерты в кровь лапы.

Скутериста остановили и сдали в полицию, а собаку отправили в ветлечебницу. Мопед изувера загадочным образом сгорел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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