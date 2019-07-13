В Петербурге умер поэт Виктор Соснора

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-13T20:01:58+03:00

Об этом в соцсетях рассказал его ученик Вадим Лурье

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Новая тяжелая утрата постигла культурное сообщество Петербурга. Линь на днях в Северной столице скончался театральный актер и режиссер Олег Дмитриев, как вновь пришла печальная весть. На 84-м году жизни умер поэт Виктор Соснора.

- Вчера во второй половине дня стало резко ухудшаться состояние (и без того неважное всю последнюю неделю), его перевезли в Мариинскую больницу, сделали операцию по удалению желчного пузыря, но утром Виктор Соснора умер, - написал в соцсетях ученик поэта, литератор Вадим Лурье

Последнее время Виктор Александрович тяжело болел и находился на излечении в гериатрическом центре. Близкие друзья понимали, что поэт находится на грани жизни и смерти, но надеялись, что усилием воли он сможет выкарабкаться и выздороветь, но чуда не произошло.

- Хотелось надеяться, что в случае такого фантастического и невозможного человека, каким являлся Соснора, может быть все что угодно, но увы. Таких, как он, не было и не будет. Вечная память и вечная слава Поэту! - пишут поклонники и друзья в соцсетях.

Справка «КП»:

Виктор Соснора родился в 1936 году в Крыму в городе Алупка. Перед войной его семья переехала в Ленинград. Здесь будущий поэт пережил блокадную зиму 1941-1942 годов, после чего был вывезен по Дороге жизни на большую землю.

В 1954 году вернулся в Ленинград. После службы в армии работал на заводе, заочно учился на филфаке ЛГУ и писал стихи. Первая публикация - в 1960 году в газете «Литература и жизнь». В своем творчестве Виктор Соснора часто обращался к теме Древней Руси. Он принадлежал к поколению поэтов, которых принято называть шестидесятниками.

ИСТОЧНИК KP.RU