Росморречфлот назвал инцидент с врезавшимся Дворцовую набережную «Метеором» жесткой швартовкой

СЕГОДНЯ 21:19 2019-07-15T21:19:03+03:00

Нос пассажирского судна при этом оказался довольно сильно разбит

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Спокойствие, только спокойствие! Этими словами Карлсона можно цитировать сообщение Росморречфлота об аварии прогулочного «Метеора» в Петербурге. Вечером 15 июля судно на подводных крыльях «воткнулось» в гранитные берега Дворцовой набережной, но официальные власти назвали инцидент «жесткой швартовкой».

- Капитан, предварительно, неудачно завершил маневр во время подхода к причалу напротив Зимнего дворца у Дворцовой набережной, - приводит комментарий Росморречфлота «Мойка 78».

При этом на кадрах, опубликованных в соцсетях отлично видно, что капитан судна даже не пытался отвернуть корабль или по дуге подойти к причалу, а шел по прямой, пока не врезался в гранитную стенку.

Постояв пару минут, «Метеор» сдал назад и с пробитым носом ушел высаживать пассажиров. Уже после судно отправилось в док на ремонт. Пострадавших при аварии не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU