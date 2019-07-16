2019-07-16T10:22:55+03:00
Происшествия

Самолет из Франкфурта в Петербург вернулся назад, пролетев половину пути

Пассажиры ночного рейса в аэропорту встречали пожарные [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Рейс из Франкфурта в Петербург вернулся в аэропорт вылета, пролетев около половины маршрутаРейс из Франкфурта в Петербург вернулся в аэропорт вылета, пролетев около половины маршрутаФото: Олег ЗОЛОТО
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Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший вечером 15 июля рейс LH 1438 из Франкфурта-на-Майне в Петербург, по неизвестным причинам вернулся в аэропорт вылета ночью 16 июля. Воздушное судно пролетело половину пути, однако пилоты развернули его и вернулись обратно в Германию.

По данным Flightradar24, борт вылетел из Франкфурта в 22:50 по местному времени, пролетел полтора часа и в районе Литвы с Латвии развернулся и направился обратно. Спустя три часа удивленные и расстроенные пассажиры вернулись в аэропорт вылета.

Рейс DLH1438 / Фото: Скриншот Flightradar24

Рейс DLH1438 / Фото: Скриншот Flightradar24

- Мы, как в сюжете новостей, под «мигалками» выходили из самолета, - написала одна из пассажирок рейса в соцсети.

По рассказам пассажиров, в аэропорту их встречали пожарные машины. Однако про возгорание или дым никто из людей не упомянул. Также они рассказали, что авиакомпания предоставила пассажирам питание, разместила на ночь в отеле и зарегистрировала всех на утренний рейс.

Надо отметить, что что-то странное творится последние дни с самолетами. Так, например, вчера, 15 июля, рейс из Петербурга в Новый Уренгой больше часа кружил над городом и вернулся в Пулково. Оказалось, из-за треснувшего стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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