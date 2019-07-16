Съезд на КАД с Таллинского шоссе закроют на шесть дней

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-16T10:49:38+03:00

На шесть дней в Петербурге перекроют съезд с КАД на Таллинское шоссе Фото: Артем КИЛЬКИН

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На шесть дней движение на Кольцевой автодороге Петербурга на пересечении с Таллинским шоссе прекратится. Во вторник, 16 июля, стало известно, что на ремонт асфальтового покрытия закрывается съезд, который выводит на автомобильную дорогу «Нарва».

- С 19 по 25 июля 2019 года будет полностью перекрыт для движения автомобилей съезд с внутреннего кольца КАД в Петербург на Таллинское шоссе, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы по устранению колейности будут проводиться круглосуточно. Также сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Также напомним, что в течение пяти дней будет перекрыт еще один пользующийся популярностью съезд с КАД, который находится на развязке с Пулковским шоссе. С 19 по 23 июля рабочие будут избавлять трассу от колейности. Для этого необходимо снять слой асфальта и на его место уложить новый.

Для информирования водителей, сообщения о ремонте будут выводиться на световые табло КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU