Из квартиры 30-летней петербурженки домушники вынесли ценностей почти на 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-16T14:29:45+03:00

Из квартиры 30-летней петербурженки вынесли ценностей почти на 20 миллионов рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Богатый улов достался злоумышленникам, влезшим в квартиру 30-летней жительницы Невского района Санкт-Петербурга. Или домушниками сильно повезло, или же они знали, куда шли, но сумма похищенного потянула почти на 20 миллионов рублей. Именно во столько оценила ущерб потерпевшая.

- Вор проник в квартиру, расположенную на втором этаже 25-этажной высотки на проспекте Обуховской Обороны, утром 15 июля. По словам хозяйки, из дома исчезли ювелирные украшения, дорогие часы и наличные средства. Всего - около 15,8 миллионов в рублях и 50 тысяч евро, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, правоохранительные органы приводят чуть меньшую сумму ущерба, а именно 16 миллионов рублей. Но в любом случае, улов у домушников получился внушительным.

По некоторой информации, пострадавшей оказалась старший юристконсульт одной из крупных производственных компаний, занимающейся деревообработкой.

По факту преступления возбуждено дело по статье «Кража». Удачливых воришек разыскивает полиция.

Напомним. ччто недавно сын мигранта из Африки украл у актрисы Марии Шумаковой ценностей на 13,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU