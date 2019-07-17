Смольный пообещал сделать нормальные дороги в Петербурге к 2024 году

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-17T08:23:48+03:00

Для этого на ремонт будет выделяться в два раза больше средств

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Смольный решил выделять в два раза больше денег на ремонт дорог, чем сейчас, со следующего 2020 года. Такое решение было принято для того, чтобы выполнить поручение президента – привести дороги крупных агломераций страны в нормативное состояние на 85 процентов к 2024 году. Сейчас асфальтовое покрытие в Петербурге находится в требуемом состоянии только на две трети, с годами эта доля не меняется. Поэтому финансирование ремонта в 2020 году составит 10,7 миллиардов рублей. В 2019 году на это было выделено 5 миллиардов.

- Мы планируем делать в следующих годах по 5 миллионов квадратных метров в год. Этот объем позволит нам выполнить поставленную задачу к 2024 году, - заявил заместитель председателя КРТИ Сергей Румянцев.

Так, первым делом в 2020 году начнут ремонтировать набережную Адмиралтейского канала, Суздальский проспект, переулок Бринько, Лермонтовский переулок, улицу Моисеенко. Все адреса были взяты из списка комитета по благоустройству, а также рассмотрены предложения с портала «Наш Санкт-Петербург».

Также в 2020 году планируется начать ремонт Биржевого моста, который продлится три года.

ИСТОЧНИК KP.RU