2019-07-17T16:09:50+03:00
Общество

Петербургский союз писателей дал справку, что Стругацкий тоже писатель

Соблюсти формальности для установки памятной доски потребовали чиновники Смольного
Петр КИБЕР
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Союз писателей Петербурга выдал справку, без которой нельзя установить памятную доску писателю Борису Стругацкому.Союз писателей Петербурга выдал справку, без которой нельзя установить памятную доску писателю Борису Стругацкому.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Абсурдная ситуация со справкой Борису Стругацкому, о которой «Комсомолка» уже писала, получила свое продолжение. Союз писателей Петербурга выдал документ, благодаря которому установка памятной доски писателю-фантасту станет возможной.

- Да, разумеется, мы выдали справку. Но не о том, что Борис Натанович был писателем - это можно понять, зайдя в любой книжный магазин, а о том, что он состоял в союзе писателей с 1964 года, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» заместитель председателя петербургского Союза писателей Сергей Арно.

По словам Сергея Игоревича, таким требованием чиновники решили подстраховаться, ведь с момента смерти Бориса Стругацкого не прошло 30 лет, после которых памятники ставят без особых вопросов. Хотя, конечно, требовать справку - отголосок из СССР.

- Мы даже сделали приписку, что он состоял в секции фантастики, ведь на памятной доске будет указано, что Борис Стругацкий - писатель-фантаст, - сказал Сергей Арно. - На всякий случай.

Напомним, что мемориальная табличка должна появиться на доме номер 4 по улице Победы, на углу с Варшавской улицей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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