Останки бойцов Великой Отечественной войны, погибших в 1942 году, захоронят в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-17T16:20:19+03:00

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На воинском мемориальном кладбище возле храма святых мучеников Адриана и Наталии в Петербурге в пятницу, 19 июля, захоронят останки бойцов Великой Отечественной войны, павших во время сражения в Старо-Пановской наступательной операции 1942 года. Мощи солдат были обнаружены поисковым отрядом «Рубеж-2» в 2018 году как раз рядом с храмом между Старо-Пановским кладбищем и речкой Дудергофкой.

- В 9:00 в храме начнется отпевание павших воинов. Останки будут положены в один гроб, который после совершения чина отпевания будет перенесен к месту мемориального захоронения. В 11:00 начнется торжественно-траурная церемония погребения со всеми воинскими почестями в присутствии представителей администрации района, духовенства, военных, ветеранских организаций, поисковых отрядов и жителей Старо-Паново, - сообщили «КП-Петербург» в Санкт-Петербургской митрополии.

Это уже не первое захоронение бойцов, павших при Старо-Пановской операции. 20 июля 2018 года были захоронены останки 32 человек, найденных на этом рубеже, а также при строительстве храма. Удалось установить имя только одного из них – танкиста Александра Николаевича Скрипко. Его потомки приняли участие в церемонии погребения.

Наступательная операция на рубеже Лигово – Старо-Паново началась 20 июля 1942 года. Во время этого военного события были убиты, умерли от ран и пропали без вести тысячи солдат.

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ИСТОЧНИК KP.RU