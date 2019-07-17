Под мостом глупости застряла первая за 54 дня «Газель»

СЕГОДНЯ 21:27 2019-07-17T21:27:18+03:00

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Почти два месяца никто не застревал под знаменитым Мостом глупости на Софийской улице в окресностях Петербуга. Одно время машины здесь бились по несколько штук в день, но огласка в СМИ, высотные ограничители и всероссийская слава сделали свое дело - водители стали умнее. Впрочем, иногда залетный «газелист» нет-нет да не влезет по высоте.

- Мост глупости поймал очередную жертву, - сообщают в соцсетях петербуржцы.

Надо сказать, что это уже 168-й автомобиль, который не смог проехать под низкой переправой. Впрочем, надо сказать, что под мостом застревали и автобусы и даже трактора с сеном.

А знаменитым на всю Россию Мост глупости стал чуть более года назад. Сначала переправа довела счет до сотни, а когда в день рождения Петербурга, 27 мая 2018 года здесь застряла 150-я, юбилейная «Газель», потешались все.

Это переполнило чашу терпения Смольного и власти заставили дорожников установить ограничители на подъезде и знаки о лимите высоты. С этого момента аварий стало меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU