В пятницу в Петербурге весь день ливни и грозы

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-19T07:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Петербурге второго летнего месяца 2019 года подтверждает шутки про выбор Петра I строить город на болоте. Дождливые дни один за другим сменяют друг друга, ненадолго прерываясь на передышку. Ранним утром в пятницу, 19 июля, еще сонный Петербург окутал густой туман, плавно перешедший в грустный дождь, который затянется на весь день. Несмотря на сырость, в городе на Неве тепло.

- Весь день 19 июля в Петербурге преобладание облачной погоды. Ночью пролился небольшой дождь. Днем он продолжится, то в виде мелкой мороси, то усиливаясь до частой дроби. В отдельных районах даже пройдет гроза, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Вполне возможно, что проблемные участки в городе снова подтопит. Накануне "Водоканал" привел аварийные бригады в полную боевую готовность на случай, если ливневки снова не будут справляться с обилием воды.

Что касается температуры воздуха, то она вполне комфортная, не холодно, не жарко – плюс 18-20 градусов выше нуля. Так, на выходных уличные термометры зафиксируют потепление. В субботу, 20 июля, плюс 19-21 с дождями, а в воскресение, 21 июля, будет сухо и до 21-23 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU