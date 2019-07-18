«Водоканал» отправил аварийные бригады на Парашютную улицу

СЕГОДНЯ 20:13 2019-07-18T20:13:46+03:00

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Дождь, который идет в Петербурге 18 июля как в анекдоте «с обеда и до забора», привел в повышенную боеготовность коммунальные службы города. Помятуя о потопах, которые произошли 3 и 9 июля на Парашютной улице, где тонули машины, на несчастливый адрес отправили аварийную бригаду быстрого реагирования.

- На углу улицы Парашютная и улицы Репищева аварийная бригада установила насосное оборудование и организовала работу по перекачке воды, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Напомним, что в прошлые разы, когда Петербург накрывало «тропическим» ливнем, вода здесь доходила людям до уровня груди. Это на своем опыте узнали водители машин, застрявших в огромной луже. В «Водоканале» позднее заявили, что причина кроется в ливневой канализации, спроектированной давно и не рассчитанной на такие потоки воды.

Сегодня также обещают сильные осадки, так что коммунальщики решили подстраховаться и не дать подвергнуть себя лишней критике.

Пока подтоплений на Парашютной улице не замечено.

ИСТОЧНИК KP.RU