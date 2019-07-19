2019-07-19T15:43:16+03:00
Общество

За неделю рейда ГИБДД к ответственности привлекли полторы тысячи таксистов

Нарушителями оказалась треть всех проверенных водителей
Петр КИБЕР
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Треть из проверенных ГИБДД такси оказалась проблемной.Треть из проверенных ГИБДД такси оказалась проблемной.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 8 по 14 июля в Санкт-Петербурге ловили таксистов-нарушителей. В рамках профилактического мероприятия под логичным названием «Такси», сотрудники ГИБДД проверили 4,5 тысячи водителей. Треть (полторы тысячи) из них были привлечены к административной ответственности.

- Наиболее часто встречающиеся нарушения: управление технически неисправным транспортным средством, нарушение правил перевозки людей и правил пользования внешними световыми приборами, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Но кроме самих таксистов, три десятка протоколов было составлено и в отношении должностных и юридических лиц. То есть руководителей компаний- перевозчиков и владельцев таксомоторных парков.

То, что за рулем такси не всегда оказываются адекватные, знающие город или хотя бы русский язык люди - не секрет, но то, что треть из проверенных такси оказались проблемными - факт настораживающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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