Петербург утонет: «Гринпис» состарил планету как в FaceApp

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-19T19:29:20+03:00

Если ничего не менять, то название Северная Венеция станет не преувеличением. Фото: vk.com/greenpeace_ru

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Пока по миру победоносно шагает мобильное приложение FaceApp, разработанное в Петербурге и «состаривающее» пользователя, экологи из международного движения «Гринпис» решили воспользоваться хайпом и обратить внимание на проблему изменения климата. Они состарили Землю, показав, как будут выглядеть отдельные места планеты, если не беречь экологию.

- Из-за ежедневного воздействия человека на климат происходит перераспределение осадков: одни регионы становятся более влажными, другие — высыхают. Пугающе затопленные знакомые улицы Петербурга — наследство, которое мы можем получить в ближайшем будущем, - пишут экологи.

«Гринпис» предупреждает, что самое большое в мире пресноводное озеро - Байкал, может просто высохнуть, а на Северном полюсе растают льды, превратив континент в океан.

Экологи призывают более бережно относиться к нашей планете и отказаться от сжигания угля, нефти и газа, чтобы не усиливать парниковый эффект.

Напомним, недавно эксперты рассказали, что Петербург стал вторым в списке городов с самым грязным воздухов. Смог над мегаполисом был виден из космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU