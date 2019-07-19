Проезд первого поезда метро по Фрунзенскому радиусу показали на видео

СЕГОДНЯ 20:30 2019-07-19T20:30:05+03:00

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Уже через полтора месяца, а точнее 1 сентября для пассажиров свои двери должны открыть три станции Фрунзенского радиуса. Но это в теории, а как будет на практике - никто не знает, ведь сроки сдачи нового отрезка фиолетовой ветки подземки переносились дважды. Впрочем, шансы есть, ведь уже сегодня по путям прошел первый состав.

- По новому пусковому участку Линии 5 от станции «Международная» до станции «Шушары» сегодня в 15:30 отправился первый пробный поезд, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="362" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/721263" frameborder="0"></iframe> По Фрунзенскому радиусу прошел первый поезд метро.Видео: Пресс-служба "Петербургского мерополитена"

О том, что 19 июля на достраиваемом участке запустят пробный состав, главу Петербурга заверяли сами метростроевцы. Точнее их руководство.

- 18 июля мы подаем напряжение на контактный рельс, а 19-го у нас пойдет пробный поезд, - заявил на совещании в Смольном гендиректор «Метростроя» Николай Александров.

Он же высказал уверенность, что к 1 сентября все три станции: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» (депо «Южное») будут сданы.

ИСТОЧНИК KP.RU