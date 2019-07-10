2019-07-10T13:36:26+03:00
Общество

Первый поезд пустят по Фрунзенскому радиусу уже 19 июля

Сдать «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» в эксплуатацию обещают к 1 сентября
Петр КИБЕР
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Строительство Фрунзенского радиуса идут давно и с большими проблемами.Строительство Фрунзенского радиуса идут давно и с большими проблемами.Фото: Александр ГЛУЗ
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Уже в первый день осени на новых станциях Фрунзенского радиуса должны появится первые пассажиры, а по рельсам весело начать бегать вагоны метро. Но это осенью, а пока готовность «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар» вызывает вопросы у горожан. Но в «Метрострое» уверены, что все в порядке и даже готовы 19 июля пустить по рельсам первый состав.

- 18 июля мы подаем напряжение на контактный рельс, а 19-го у нас пойдет пробный поезд, - заявил на утреннем совещании в Смольном гендиректор компании Николай Александров.

Естественно, что после этого постоянное движение не откроется, зато скептики, не верящие в достройку станций в срок, смогут получить достойный ответ. Впрочем, тени сомнения у строителей остаются.

Говоря о сдаче Фрунзенского радиуса, глава «Метростроя» использовал осторожные выражения.

- Пока в соответствии с графиком, у нас есть понимание, что к 1 сентября мы передадим линию метрополитену, - ответил на вопрос врио губернатора Николай Александров.

В то же время вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов оценил готовность станций в 84 процента. Также он пообещал пустить автобус от «Шушар» до города-спутника Колпино, которому ранее обещали скоростной трамвай и где остро стоит проблема транспортной связи с Петербургом.

На строительстве должно работать 2,5 тысячи человек, но нет и половины. Фото: Александр ГЛУЗ

На строительстве должно работать 2,5 тысячи человек, но нет и половины.Фото: Александр ГЛУЗ

Напомним, что ранее глава петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергей Харлашкин заявлял о трехнедельном отставании от графика. По словам чиновника, на объекте должно работать 2,5 тысячи человек, на деле - лишь тысяча. Метростроевцы обещали нагнать график после введения круглосуточного режима работы. Как будет на самом деле - петербуржцы увидят 1 сентября.

Изначально «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года, потом в мае 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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