2019-07-20T10:10:38+03:00
Происшествия

BMW снес ограждение и упал в Обводный канал в Петербурге

Причиной аварии может быть автомобильный коврик, который зажал педаль газа
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
BMW упал в Обводный канал. Фото: vk.com/spb_todayBMW упал в Обводный канал. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Дорогая иномарка упала в Обводный канал накануне, 19 июля, поздно вечером. Неподалеку от завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Петербурга BMW протаранил ограждение на набережной и оказался в воде. На место происшествия прибыли полиция, медики и спецтехника, которая с помощью крана извлекла автомобиль из Обводного канала. Проходившие в этот момент мимо петербуржцы стали очевидцами этого «зрелища». И рассказали об этом в соцсети, поделившись фотографиями.

Судя по кадрам, BMW сильно пострадал и практически оказался переломлен пополам. К счастью, водитель иномарки остался жив и выбрался из воды самостоятельно. С места происшествия его увезли на машине реанимации. Информация о состоянии водителя уточняется.

По предварительной информации, причиной аварии стал попавший под педаль газа автомобильный коврик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль сапсерфинга стартовал в Петербурге
Мошенников, укравших сотни тысяч рублей у пенсионеров, ищут в Петербурге
Дзюба только продается: «Зенит» не хочет отдавать игрока в аренду в «Марсель»
Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Петербурге, а не Челябинске
Путин подписал указ о введении электронных виз для Петербурга и Ленинградской области
Отборочный матч к Евро-2020 между сборными России и Бельгии пройдет в Петербурге
Проезд первого поезда метро по Фрунзенскому радиусу показали на видео
Движение поездов с Балтийского вокзала остановлено, люди не могут уехать домой и на дачи
Петербург утонет: «Гринпис» состарил планету как в FaceApp
Петербург получит 200 новых автобусов с зарядками для телефонов в салоне за 3,4 миллиарда рублей
Ждать осталось недолго: После дождей в Петербург придет летняя жара
«Заложена бомба. Идите на…»: Петербуржца осудили за телефонный терроризм
Следком начал проверку после падения рабочего в лифте с девятого этажа в Ленобласти
За неделю рейда ГИБДД к ответственности привлекли полторы тысячи таксистов
В магазин «Народный» на Косыгина пришел ОМОН
После выбросов с химкомбината жители Волхова счищали с окон белый налет