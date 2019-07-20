BMW снес ограждение и упал в Обводный канал в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-20T10:10:38+03:00

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Дорогая иномарка упала в Обводный канал накануне, 19 июля, поздно вечером. Неподалеку от завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Петербурга BMW протаранил ограждение на набережной и оказался в воде. На место происшествия прибыли полиция, медики и спецтехника, которая с помощью крана извлекла автомобиль из Обводного канала. Проходившие в этот момент мимо петербуржцы стали очевидцами этого «зрелища». И рассказали об этом в соцсети, поделившись фотографиями.

Судя по кадрам, BMW сильно пострадал и практически оказался переломлен пополам. К счастью, водитель иномарки остался жив и выбрался из воды самостоятельно. С места происшествия его увезли на машине реанимации. Информация о состоянии водителя уточняется.

По предварительной информации, причиной аварии стал попавший под педаль газа автомобильный коврик.

ИСТОЧНИК KP.RU