2019-07-20T12:38:48+03:00
Общество

Фестиваль сапсерфинга стартовал в Петербурге

Больше тысячи участников совершат заплыв по рекам и каналам города
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге открылся фестиваль SUP-серфинга.В Петербурге открылся фестиваль SUP-серфинга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Реки и каналы Петербурга сегодня полны людей с веслами и в необычных костюмах. В городе стартовал международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP». Проходит он уже в четвертый раз. Оценили его не только сами любители водных видов спорта, но и зрители – зрелище действительно необычное.

Участники фестиваля должны были подготовить необычные костюмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участники фестиваля должны были подготовить необычные костюмы.Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году участников фестиваля больше 1300 человек. Все они проплывут по центру Северной столицы на серфе и с веслами. Дистанция немаленькая: маршрут лежит по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, БДТ. Затем через Крюков канал до канала Грибоедова и вверх до Никольского собора, через Львиный и Банковский мостики до Дома Книги и к Спасу на Крови под Итальянским мостом. Финиш у участников назначен у павильона Росси, в точке старта.

Кстати, за весь маршрут сапсерферы пройдут под 33 петербургскими мостами. Среди участников фестиваля, конечно, больше всего жителей Северной столицы и Ленобласти. Но много и участников из других городов России и иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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