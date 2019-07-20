Алтайскую улицу в Петербурге залило кипятком

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-20T14:14:39+03:00

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Очередная коммунальная авария произошла в Петербурге днем в субботу, 20 июля. Прорыв трубы с горячей водой подпортил выходной жителям Алтайской улицы в Московском районе. Об аварии рассказали очевидцы в соцсети. Судя по кадрам с места прорыва, улицу залило кипятком и заволокло паром. На кадрах видно и множество припаркованных автомобилей, которые оказались на месте прорыва.

В комментариях под записью кто-то из пользователей уже шутит про «алтайские курорты», а кто-то переживает, чтобы машины не провалились вместе с асфальтом.

Специалисты ГУП «ТЭК» уже прибыли на место и устраняют причину аварии. Напомним, что в летний период в городе проходят испытания труб – это часть подготовки к отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU