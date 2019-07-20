2019-07-20T16:37:47+03:00
Происшествия

На Дунайском проспекте в Петербурге эвакуировали «Максидом»

Об этом рассказали очевидцы в соцсети
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников гипермаркета. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников гипермаркета. Фото: vk.com/spb_today
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Строительный гипермаркет на Дунайском проспекте днем в субботу, 20 июля, пришлось экстренно покинуть и посетителям, и работникам. Все они вышли на улицу, потому что началась эвакуация.

О том, что людей толпятся у магазина, рассказал очевидец в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт Петербург». Он также отметил, что по словам сотрудников магазина, эвакуация началась после сообщения о минировании. Информация о том, почему людей попросили покинуть здание, уточняется. К гипермаркету незамедлительно прибыли сотрудники полиции и МЧС и начали проверку.

В комментариях к сообщению очевидца пользователь соцсети также напомнил о том, что строительный магазин сети эвакуируют уже второй день подряд. Накануне, 19 июля, аналогичная ситуация произошла в гипермаркете, который расположен на проспекте Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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