2019-07-20T18:05:50+03:00
Происшествия

Парень разбил окна в административном здании Волхова после ссоры с девушкой

Молодой человек не смог сдержать эмоций и оказался в полиции
Евгения МОСКВИНА
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В Волхове молодой человек разбил стекла после ссоры с девушкой.В Волхове молодой человек разбил стекла после ссоры с девушкой.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Утром в субботу, 20 июля, 19-летнему жителю города Волхова в Ленинградской области не спалось. В одном из административных зданий в 7:23 он разбил два окна, ударив по стеклам кулаком. В помещениях тут же сработала тревога, и уже через несколько минут патруль нагнал молодого человека. Хулигана задержали сотрудники Росгвардии и передали в полицию. Там правоохранители узнали, какая причина стоит за хулиганством: парень сильно переживал после ссоры с возлюбленной. И не смог сдержать эмоции.

- В ходе задержания выяснилось, что ранее молодой человек поссорился со своей девушкой и решил выместить свой гнев, повредив имущество одного из административных зданий, - сообщили в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сумму нанесенного в гневе ущерба еще предстоит определить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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